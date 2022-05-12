Культура

Посвященное Александру Невскому пленарное заседание состоится в Пскове

В Пскове состоятся пленарное заседание и концерт духовных песнопений, посвященные Александру Невскому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, 19 мая с 13.00 до 16.00 в актовом зале ПсковГУ (площадь Ленина, 2) пройдет пленарное заседание. Председателем станет митрофорный протоиерей, настоятель воинского храма святого Александра Невского города Пскова, почетный гражданин города Пскова, помощник командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по работе с верующими военнослужащими Олег Тэор. Модератор - кандидат исторических наук, доцент Псковского государственного университета Владимир Дмитриев.

Участники заседания зачитают свои доклады. Кандидат технических наук, действительный член РГО РФ, автор и руководитель проекта «Серебряное кольцо Александра Невского», кавалер ордена Почета, город Санкт-Петербург Александр Селезнев выступит по теме «Ледовое побоище...потаенность...780 лет».

Кроме того, доктор филологических наук, профессор Псковского государственного университета Валентина Охотникова зачитает доклад «Александр Невский в литературных памятниках Древней Руси». Кандидат искусствоведении, заведующая сектором методической работы отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, преподаватель ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ» Виктория Гусакова презентует работу под названием «Воспитание патриотизма и любви к Отечеству: от Александра Невского до современности».

С докладом «От Александра к Александру. Мероприятия к 800-летию Александра Невского в Пушкинском заповеднике» выступит ведущий специалист службы экскурсионной и методической работы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина Надежда Козмина, а с работой «Иконы Александра Невского, написанные в память освобождения от крепостной зависимости, в Псковских храмах» - экскурсовод Псково-Изборского музея-заповедника Диана Поленок. Актуальные вопросы воспитательной работы в современной школе поднимет детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова.

В этот же день в 18.00 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря даст концерт духовных песнопений, он пройдет в большом концертном зале филармонии по адресу: улица Некрасова, 24.