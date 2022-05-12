Культура

Тайны Покровской башни узнали псковские школьники на научной конференции

Первая детская научная конференция «Историческая среда» прошла в Доме причта Свято-Троицкого кафедрального собора 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Организатором конференции выступила Воскресная школа Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове. Свои доклады представили учащиеся от 10 до 12 лет из разных школ города. Участники охватили широкий круг тем: личность и труды археолога, исследователя древностей Псковской земли Инга Лабутиной; секрет герба города Пскова; тайны Покровской башни и псковская кухня в средние века.

Участников конференции поприветствовал иеромонах Анастасий, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Также в мероприятии приняли участие научный руководитель клуба «Историческая среда» Любовь Масленникова, заместитель директора «Научно-производственного центра по охране памятников» Мария Лисенкова.

По итогам выступлений участников наградили грамотами, сертификатами и книгами по истории древнего Пскова.