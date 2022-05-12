Культура

Выставка «Царственные жены-мироносицы» открылась в Великих Луках

Выставка «Царственные жены-мироносицы» открылась в Музее здравоохранения Великих Лук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском медицинском колледже, экспозиция рассказывает о деятельности последней русской императрицы Александры Федоровны и ее дочерей Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии как сестер милосердия.

Фото здесь и далее: Великолукский медицинский колледж

В годы Первой Мировой войны представительницы царской семьи работали в госпиталях и помогали раненым не только в столице, но и во время поездок по городам Российской империи. 14 октября 1915 года императрица с дочерьми посетила Великие Луки, совершив инспекцию по местным госпиталям.

Выставка, открывшаяся по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия при содействии Великолукской епархии, будет действовать в течение месяца.