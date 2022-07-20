Культура

Псковские артисты и ремесленники принимают участие в ХI Русских Ганзейских днях

Псковские артисты и ремесленники принимают участие в ХI Русских Ганзейских днях в Великом Устюге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: «Ансамбль СКАЗ имени Виталия Румянцева: "Нам нет равных!"» / «ВКонтакте»

ХI Русские Ганзейские дни в рамках 875-летнего юбилея города проходят с 21 по 24 июля в Великом Устюге. Ганзейский праздник открылся под слоганом «Сохраняя прошлое, создаем будущее». Город Псков на праздничных площадках Русской Ганзы представляют псковские ремесленники и участники молодежного движения «Молодая Ганза».

Гостем из Пскова стал заслуженный коллектив народного творчества России - ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева – один из самых давних и известных участников международного ганзейского движении, заметили в пресс-службе.

Всего у коллектива запланировано четыре выступления. Так, в пятницу, 22 июля, псковичи примут участие в торжественном шествии представителей ганзейских городов по центральной улице Великого Устюга, затем на площади Славы состоится торжественное открытие ХI Русских Ганзейских дней и большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Пскова, Старой Руссы, Великого Новгорода, Вологды.

«Мы представим энергичную программу "Псковский разгуляй" с музыкой и танцами Псковского края», - отметил руководитель народного ансамбля «Сказ» Константин Абабков.

23 июля артисты ансамбля «Сказ» поздравят жителей и гостей Великого Устюга с Днем города. Концертной программой коллектив торжественно откроет традиционную Прокопьевскую ярмарку, история которой уходит в XVI век.

Псков входит в Союз русских Ганзейских городов. В настоящее время в нем состоят 16 городов: Великий Новгород, Псков, Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Кингисепп, Калининград, Тверь, Тихвин, Торжок, Тотьма, Порхов, Смоленск, Вышний Волочек, Старая Русса. Русские Ганзейские дни – это возрождение исторической традиции проведения в старинных русских городах ежегодных съездов торговых людей.