Культура

Фольклорный фестиваль «Знак Русского» пройдет в Усвятском районе

Областной фольклорный фестиваль «Знак Русского», посвященный 100-летию певицы Ольги Сергеевой, состоится в Усвятском районе 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Праздничные мероприятия пройдут на поляне у дома фольклорной исполнительницы в деревне Церковище. Откроется фестиваль исполнением песни «Пойду за ворота». Затем состоится возложение цветов на могилу Ольги Сергеевой. Гостей ждет концертная программа с участием фольклорных коллективов Псковской области.

Как отметили организаторы, зрителей порадуют яркие выступления шоу-дуэта баянистов «Воробьи» из Витебска (Республика Беларусь) и фольклорного ансамбля из Новгородской области. Приглашенный гость фестиваля — певица, композитор, заслуженная артистка РФ, хранительница песен Ольги Сергеевой Евгения Смольянинова.

На протяжении всего дня будут работать детская площадка и фотозоны. Все желающие смогут принять участие во флешмобе. Организаторы фестиваля предложат участникам выстроиться в форме цифры 100 – столько лет исполняется со дня рождения Ольги Сергеевой. Также на территории будут хороводы, народные танцы и песни у костра.