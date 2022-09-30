Культура

Выставку детского рисунка торжественно закроют в Пскове

Выставка детского рисунка закроется в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение Союза художников России

Выставку организовали по итогам грантового проекта при поддержке администрации Псковской области для социально ориентированных некоммерческих организаций. Название проекта - «Одарённые дети - будущее в России».

Торжественное закрытие выставки проведут в 12.00. Экспозиция была открыта с 20 сентября.