Культура

Пять псковских фотографов представили свои работы во Франции

Пять псковских фотографов представили свои работы на выставке во французском городе Фрюжес 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Все фотографы из псковского клуба LIS: Владимир Федотко, Юлия Напольская, Виктория Марчук, Андрей Яковлев и Марина Саломахина. В приветственном слове руководитель управления культуры города Фрежюса отметила работы псковских участников.

Фестиваль посвящен сюрреалистической фотографии. Мероприятие реализуется в рамках культурного сотрудничества между городами Псков и Фрежюс, которое началось в 2021 году.

«Дружба между псковскими и французскими художниками началась еще в 2018 году. С этого времени французские фотографы стали постоянными участниками псковского Фестиваля мультимедийных инсталляций "Цвет белой стены", а псковские художники – участниками Фестиваля сюрреалистической фотографии во Фрежюсе», - отметили в пресс-службе администрации города.