Культура

Псковичей пригласили на открытие выставки к 350-летию Петра Первого

Выставка «Петровские бастионы на реке Великой к 350-летию Петра Первого» откроется в Пскове 5 октября в 17.00. Ее проводит Псковское региональное общественное движение «ПсковАРТ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Изображение здесь и далее: Центральная городская библиотека

В экспозиции будет представлено 20 работ в живописной и графической технике 14-ти участников проекта: Олега Матюхина, Анатолия Жбанова, Эдуарда Шарипова, Дмитрия Яблочкина, Сергея Каримова, Галины Дячок, Ираиды и Николая Самойленко, Галины Драчевой, Ольги Устиновой, Юлианы Голубевой, Виктора Тимофеева, Николая Захарова, Ольги Гофман.

Все работы выполнены на пленэрах летом 2022 года в исторических местах, связанных с деятельностью Петра Первого – Псков, Печоры и Изборск. Выставка продолжает основную экспозицию, представленную сейчас в галерее современного искусства «Дом на набережной».

В проекте, поддержанном президентским фондом культурных инициатив, приняли участие 22 художника из Пскова.

Выставка будет работать до 19 октября.