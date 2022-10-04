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Культура

Документальный фильм памяти жертв фашистов снимут в Дновском районе

05.10.2022 12:41|ПсковКомментариев: 0

Съемки документального фильма с рабочим названием «Помни имя мое», рассказывающего о работе по увековечиванию памяти жертв фашистов за годы Великой Отечественной войны, пройдут в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Режиссером картины выступает Александр Гринев, в основе сюжета — работа с поисковым отрядом «Норд», участники которого достают из земли останки забытых и пропавших без вести солдат, чтобы после многих лет забвения вернуть их домой. Одна из задач фильма — показать работу поисковых отрядов — людей, чье занятие можно сравнить с волонтерством, отметили в правительсве. Хронометраж составит 60 минут.

Как рассказали авторы картины, они провели работу в Государственном архиве РФ с документами Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию деятельности немецко-фашистских захватчиков в Дно. Во времена Великой Отечественной войны в городе находилось два лагеря военнопленных. У каждого были свои могилы-рвы. Сюда свозились тела военнопленных. В рассмотренных документах есть акты о частичном вскрытии рвов. Общее количество погребенных может достигать 45 тысяч человек.

Архивная работа и работа со аэроснимками местности продолжается, чтобы в итоге установить точное расположение захоронений. Поисковые отряды региона выразили готовность заняться паспортизацией захоронения. Еще одна инициатива — установка часовни в память о погибших.

Съемки документального фильма проходят при поддержке министерства культуры РФ и правительства Псковской области.

Теги: #дновский район #культура #фильм
Источник: Псковская Лента Новостей
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