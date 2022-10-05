Культура

Великолукский музей участвует в Международном конкурсе видеороликов

Музей Победы объявил онлайн-голосование в рамках Международного конкурса видеороликов о музейных экспозициях «Музеи о Победе». Жителей Псковской области приглашают поддержать культурное учреждение региона – Краеведческий музей города Великие Луки. Посетить виртуальный тур и проголосовать за него можно до 31 октября на сайте Музея Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе московского учреждения.

Фото здесь и далее: Музей Победы

«Музейные активисты в видеоработах рассказали о музейных экспозициях, отдельных экспонатах и раритетах, посвященных боевым и трудовым подвигам советского народа в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны», - рассказали организаторы конкурса.

Всего на конкурс поступило свыше 130 видеороликов из более чем 120 музеев России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Молдовы. Для онлайн-голосования экспертами отобрано 80 лучших работ, познакомиться с ними можно на сайте.

Подведение итогов и объявление победителей состоится 3 ноября. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Конкурс проводится Музеем Победы в рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда при поддержке Российского информационного агентства «Победа РФ».