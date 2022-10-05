Культура

Историко-краеведческая олимпиада школьников стартовала в Пскове

Стартовала 25-ая городская историко-краеведческая олимпиада школьников «Вечно славься, Псков вчерашний! Вечно здравствуй, новый Псков!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Принять участие в это олимпиаде могут учащиеся 7-11-ых классов всех общеобразовательных учреждений Пскова. Первый этап (с 1 октября до 20 декабря 2022 года) будет письменный, его проведут образовательные учреждения. На втором этапе (до 20 февраля) авторы отобранных педагогическими коллективами работ напишут тематические рефераты. Третий этап будет очным и пройдёт до 30 марта в библиотеке имени И. И. Василёва.

Примерные темы для рефератов:

Первые летописные известия о Пскове.

Древнейшая история Пскова в русских летописях.

Археологическое изучение Пскова: открытия и находки.

Исследователи древнейшей истории Пскова.

Легенды и предания о Пскове.

Памятники и памятные знаки связанные с древнейшей историей Пскова X-XIII вв.

Известные исторические деятели связанные с Псковской землёй X-XIII вв.

Древнейшая история Пскова в школьных учебниках «История России».

Древнейшая история Пскова в топонимике.

Отражение истории Пскова в современной сувенирной продукции.

Требования к оформлению конкурсных работ, а также перечень вопросов, которые необходимо изучить участникам олимпиады к первому, второму и третьему туру, прописаны в положении, с которым можно ознакомиться в группе библиотеки имени И. И. Василёва в социальной «ВКонтакте».

Олимпиада проводится при поддержке псковской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва совместно с управлением образования и управлением культуры администрации Пскова, Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования, Псковским филиалом Российской международной академии туризма, Псковским музеем-заповедником и государственным архивом Псковской области.