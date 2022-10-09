Культура

Вечер осенней поэзии Геннадия Кононова пройдет в Пскове

Вечер осенней поэзии Геннадия Кононова состоится в областной библиотеке имени Курбатова в Пскове 15 октября в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Геннадий Кононов родился 30 сентября 1959 года в Пыталово. Он написал 18 прозаических текстов и около 2 000 стихотворений. Как отметили сотрудники библиотеки, осень занимает в его творчестве особое место.

«Это не столько часть пейзажа, сколько некое дыхание вечности, где звучат самые разные оттенки – природа, время, космос, одиночество человека в его жизненной цельности. И, конечно, путь поэта, его творчество, исповедь его души», - рассказали организаторы.

Вход на мероприятие свободный.