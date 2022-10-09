Культура

Великолукский парк аттракционов посетила съемочная группа «Ленфильма»

Великолукский парк аттракционов «Луки Парк» посетила съемочная группа телекомпании «Ленфильм». Об этом сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

По просьбе комитета по туризму Псковской области и ТИЦ, телекомпания готовит выпуск фильма про Псковскую область, в который войдут и Великие Луки.

Кроме того, съёмки проходят в Острове, Пскове, Пушкинских Горах, на Талабских островах и во многих других знаменитых местах Псковской области.

Также команда «Ленфильма» посетит мемориальный музей-усадьбу Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района.