Культура

Ученики и преподаватели музыкальной школы посетили Псковский музей-заповедник

Преподаватели и ученики детской музыкальной школы №2 имени М.П. Мусоргского побывали в Псковском музее-заповеднике на занятии, посвященном традиционному русскому костюму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Поводом для посещения музея стало открытие в школе отделения фольклорного пения, деятельность которого связана с постижением основ традиционной народной культуры как духовной – через музыкальный фольклор, так и материальной – через русский костюм.

Занятие проводила хранитель музейных предметов Жанна Короткова. Она рассказала гостям об истории и особенностях русского народного костюма, материалах, из которых его изготавливали, и техниках шитья, которые использовали предки. Отдельное внимание уделили уникальным орнаментам и узорам, которыми были украшены предметы одежды. Каждый элемент украшения имел свое предназначение и носил в себе определенный смысл.

«Русский народный костюм, или как еще его назвали, великорусский костюм, несет в себе особенный, глубокий смысл. Он является идентификатором народности, отличает русских людей и демонстрирует их принадлежность к русской культуре», – подчеркнула Жанна Короткова.

Интерес ребят к изучению народного костюма обусловлен практической задачей изготовления народных костюмов для учащихся отделения – участников детского фольклорного ансамбля «Славный городок». Костюмы планируют делать с соблюдением особенностей технологий, традиционного кроя и декора, характерных для той или иной области Псковщины, в наиболее достоверном, близком к этнографическому источнику воплощении.