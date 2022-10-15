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Культура

Вечер осенней поэзии Геннадия Кононова пройдёт в Пскове 15 октября

15.10.2022 11:45|ПсковКомментариев: 0

Вечер осенней поэзии Геннадия Кононова состоится в областной библиотеке имени Курбатова в Пскове 15 октября в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Геннадий Кононов родился 30 сентября 1959 года в Пыталово. Он написал 18 прозаических текстов и около 2 000 стихотворений. Как отметили сотрудники библиотеки, осень занимает в его творчестве особое место.

«Это не столько часть пейзажа, сколько некое дыхание вечности, где звучат самые разные оттенки – природа, время, космос, одиночество человека в его жизненной цельности. И, конечно, путь поэта, его творчество, исповедь его души», - рассказали организаторы.

Вход на мероприятие свободный.

Теги: #поэзия
Источник: Псковская Лента Новостей
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