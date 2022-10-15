Культура

Необычный поэтический вечер ждёт посетителей планетария в Пскове 15 октября

Поэтический вечер «Исходящие сообщения» состоится в Псковском планетарии (улица Советская, 64а) сегодня, 15 октября, в 17.00. На мероприятии выступят псковские поэтессы Дина Дабришюте и Диана Константинова.

Музыкальное оформление поэтического вечера создаст автор электронной музыки Vladislav Tiasto, визуальное – художник-иллюстратор Анна Опарина, она также приедет на мероприятие. Свои работы в Пскове художница представит впервые.

Поэтессы будут читать произведения, и в это время на купол планетария будут проецироваться картины художницы, которые она специально создала для творческой встречи.

Смотрите также Репетиции поэтического вечера проходят в Псковском планетарии. ВИДЕО

«Стихи – это письма. Иногда без адресата и почти всегда без ответа. В течение полутора часов у зрителя будет возможность услышать, что сообщает поэт миру. Космос ближе, чем кажется. Творческие натуры знают. Убедится в этом каждый гость вечера. Не упустите возможность попасть в творческий космос!» - отмечают организаторы.

Напомним, вход на мероприятие бесплатный, однако, можно поддержать участников любой удобной суммой перед началом или в конце мероприятия.