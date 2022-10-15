Необычный поэтический вечер ждёт посетителей планетария в Пскове 15 октября

Поэтический вечер «Исходящие сообщения» состоится в Псковском планетарии (улица Советская, 64а) сегодня, 15 октября, в 17.00. На мероприятии выступят псковские поэтессы Дина Дабришюте и Диана Константинова.
Музыкальное оформление поэтического вечера создаст автор электронной музыки Vladislav Tiasto, визуальное – художник-иллюстратор Анна Опарина, она также приедет на мероприятие. Свои работы в Пскове художница представит впервые.
Поэтессы будут читать произведения, и в это время на купол планетария будут проецироваться картины художницы, которые она специально создала для творческой встречи.
Напомним, вход на мероприятие бесплатный, однако, можно поддержать участников любой удобной суммой перед началом или в конце мероприятия.