Культура

«Эмоции природы…» и трёх «Онегиных» анонсировал Георгий Василевич на совещании с министром культуры РФ

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила Всероссийский музей А. С. Пушкина на Мойке, где провела совещание с руководителями пушкинских музеев, сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

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Речь на совещании шла о подготовке к празднованию 225-летия Пушкина, в 2024 году. «На сегодня план включает уже 57 мероприятий», — рассказала коллегам Ольга Любимова, и уточнила, что это научные, экспозиционные, просветительские и событийные мероприятия. В их числе — комплексная программа реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в Российской Федерации, в том числе Всероссийского музея А.С. Пушкина и музея-заповедника «Михайловское», проект Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома) по оцифровке рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», программы и гастроли подведомственных Минкультуры России театров.

Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, в частности, доложил на совещании о начале работы над новой экспозицией «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» Кроме того, он отметил, что «гвоздем» юбилейных празднований в Святогорье планируется сделать трёх «Онегиных». «Вы знаете, что у нас с 1967 года проходит старейший литературный праздник — Праздник поэзии. Я надеюсь, что все состоится, и лето 2024 года будет особенным: три "Евгения Онегина" — Большого театра, Мариинского театра и телевизионная версия, концерт молодых исполнителей пройдут с июня по август на поляне в Михайловском», — цитирует Георгия Василевича пресс-служба министерства.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, перед пушкинскими музеями сегодня также стоит задача увеличить процент молодёжи в общем потоке посетителей. «К уникальным коллекциям и пространствам пушкинских музеев всегда будут стекаться туристы и ценители литературы. Вместе с тем, необходимо внедрять также новые форматы работы, в том числе, для юных посетителей, молодёжи», – резюмировала Ольга Любимова. При этом по словам главы Минкультуры, не следует гнаться за современными подходами к экспонированию в ущерб демонстрации оригиналов.