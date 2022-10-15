Культура

Посвящённая наследию Петра I всероссийская конференция прошла в Великих Луках

Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие Петра Великого в регионах России и современность», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I Великого состоялась в Великих Луках 13-14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конференции.

Фото здесь и длаее: организаторы конференции

Конференция проходила в соответствии с региональным планом мероприятий, посвященных празднованию 350-летия Петра Великого, и при поддержке комитета по культуре Псковской области, администрации города Великие Луки, комитета культуры администрации города Великие Луки, союза краеведов России, Великолукского городского краеведческого общества.

Всероссийский статус конференции был подтвержден географией ее участников, которая объединила более 40 исследователей из 11 регионов и 16 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Владимира, Омска, Челябинска, Архангельска, Воронежа, Северодвинска, Сестрорецка, Старой Руссы, Торопца, Торжка, Вышнего Волочка, Пскова и Великих Лук.

В конференции приняли участие ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, СМИ и другие. Среди участников три доктора наук и девять кандидатов наук.

В течение двух дней исследователи из разных регионов России обсуждали такие темы, как «Петровская эпоха и ее влияние на развитие регионов России: история и современность»; «Образ Петра I в русской истории и культуре: региональный контекст»; «Историко-культурное наследие Петровской эпохи в регионах России: проблемы сохранения, изучения и популяризации».

Для участников конференции организовали экскурсионно-ознакомительная программа.

По итогам научно-практической конференции выработали резолюцию с рекомендациями органам исполнительной власти и общественным организациям в сфере научно-исследовательской и практической работы, а также усилению патриотического воспитания, важным элементом которого является краеведение. Материалы конференции опубликуют в сборнике статей.