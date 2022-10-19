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Исторический квест «Это что за изразец» состоится во Дворе Постникова в Пскове

19.10.2022 16:05|ПсковКомментариев: 0

Исторический квест «Это что за изразец» состоится во Дворе Постникова в Пскове 23 октября в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участников квеста ожидают задания разной сложности. За каждое верное решение они будут получать фрагменты ключевого слова в игре. Также ведущий будет проверять эрудицию и смекалку участников, задавая им вопросы с подвохом, рассказали в музее.

«Чтобы пройти квест до конца, игрокам нужно будет собрать имя мифического существа, которое изображено на одном из объектов выставки "Зеркало псковской печи". Победу одержит та команда, что быстрее остальных соберет паззл и раскроет загадку», - уточнили организаторы квеста.

Победители получат билеты на выставку «Клады великих потрясений» и скетчбуки для зарисовок и записей.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте Псковского музея-заповедника. Справки по телефону: +78112292259.

Теги: #Псковский музей-заповедник #двор постникова
Источник: Псковская Лента Новостей
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