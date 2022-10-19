Культура

Студенты-художники из Пскова и Санкт-Петербурга встретились в колледже искусств

Гости из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна посетили отделение культуры и искусств и провели встречу со студентами художественных специальностей в областном колледже в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: Псковский колледж искусств

В ходе встречи представители вуза рассказали о своем учебном заведении, его истории и традициях, о возможности получения высшего профильного образования в области декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Важным этапом подготовки к поступлению в вуз являются подготовительные курсы и Всероссийская олимпиада по искусству, победители которой зачисляются на обучение без вступительных экзаменов.

Студенты колледжа встречаются с представителями Санкт-Петербургского университета каждый год, результативно принимают участие в олимпиаде, подтверждая тем самым высокий уровень своей подготовки в колледже, добавили в учебном заведении.