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Культура

Режиссер фильма «Условный мент. Начало»: В Пскове другая атмосфера съемки

19.10.2022 17:06|ПсковКомментариев: 0

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» начали работу над выездными сериями детектива «Условный мент» с Денисом Рожковым в главной роли. Съемки пройдут в самых красивых локациях Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пятого канала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пятого канала

Первый сезон сериала «Условный мент» вышел на экраны в октябре 2019 года и сразу стал популярен у телезрителей. «Поклонники влюбились в честного и принципиального Дмитрия Рыжова. В прошлом он служил в полиции, но получил четыре года колонии за превышение полномочий. Приквел "Условный мент. Начало", съемки которого стартовали 18 октября в Пскове, и расскажет историю о том, почему Рыжова лишили офицерских погон», - поделились в пресс-службе.

По сюжету действие разворачивается в 2016 году. «На одном из псковских пищевых комбинатов между акционерами разворачивается борьба за место директора предприятия. Каждый старается посадить в кресло руководителя своего человека. Компромисс достигнут, директор выбран. Новоиспеченный начальник едет отмечать свое назначение в Москву. В ночном клубе на танцполе в толпе людей он получает смертельный удар ножом. На место преступления выезжает один из лучших московских оперативников Дмитрий Рыжов. На раскрытие у него всего три дня, потому что впереди ждет отпуск. Но вместо Сочи Дмитрию придется отправиться в Псков, где и следует искать следы предполагаемого преступника», - рассказали в пресс-службе.

«Здесь, в Пскове, действительно, другая атмосфера съемки. Помимо того, что интересно снимать сам приквел, интересно вскрыть как под микроскопом, а что же было "до". Сам художественный формат фильма интересен. Будущий фильм, состоящий из двух серий, можно уместить по классической схеме в полноценную историю. У нас получится отдельный фильм, который, теоретически, можно и в кинотеатрах показывать. Главное, мы сохраняем принципы нашего сериала: добро побеждает зло, любовь правит миром. Все эти, вроде бы, привычные ценности, обретают новую жизнь с новой историей героя в новых обстоятельствах», - рассказал режиссер фильма «Условный мент. Начало» Анатолий Семёнов.

По традиции, съемочной площадкой станет весь город, его самые живописные набережные и парки, старинные особняки и стены средневекового Кремля. В работе задействовано более 20 актеров местных театров.

«Я второй раз принимаю участие в съемках сериала, но для меня работа именно в этом фильме очень важна. Моя героиня – самый обыкновенный экскурсовод. Она становится свидетелем преступления, и с этой минуты ее жизнь в опасности. Но у меня прекрасный партнер по площадке, Денис Рожков. Он очень мудрый и терпеливый, если у меня не сразу все получается», - поделилась актриса сериала Линда Ахметзянова.

Исполнитель главной роли в сериале «Условный мент» Денис Рожков поделился об опыте работы в Пскове. 

«Сниматься в Пскове очень приятно, это невероятно красивый город. Это мои первые съемки в этом городе. И они для меня очень духовно важны», - рассказал он. 

Впереди героев ждут перестрелки, погони, взрывы в автомобилях, разборки на пустыре в стиле 90-х. Каскадерам придется в гидрокостюмах падать при выстрелах в воду, идти на таран автомобилей. Все сцены, где присутствует оружие в кадре, отслеживает пиротехник. Он же контролирует каждое движение актеров.

По традиции преступник будет обязательно найден. А вот финал у приквела – совершенно неожиданный.

«Я расчистил для тебя место директора, сынок», - говорит один из персонажей фильма. Кто этот серый кардинал, и почему Дмитрий Рыжов оказался в колонии, зрители Пятого канала узнают уже в новом году.

Теги: #сериал #съемки
Источник: Псковская Лента Новостей
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