Культура

Продолжение сериала «Условный мент» снимают в Пскове. ВИДЕО

Псков вновь стал площадкой для съемок художественного фильма. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова.

Фото, видео здесь и далее: Telegram-канал администрации города Пскова

На этот раз в Пскове снимают продолжение телевизионного сериала «Условный мент». Это фильм о работе сотрудников полиции Санкт-Петербурга с участием актеров театра и кино Дениса Рожкова, Анастасии Тюниной, Алексея Нилова и Сергея Кошонина.

Жанр кинокартины – детектив с элементами комедии. Режиссер фильма – Анатолий Семенов. В центре сюжета – сантехник и участковая, которые вместе расследуют самые сложные преступления.

В качестве ключевых локаций для съемок творческая группа выбрала центральные улицы Пскова и набережную реки Великой.