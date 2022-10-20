Культура

Поэтов Пскова приглашают на запись аудиокниги

Организаторы XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» приглашают поэтов, которые подтвердили заявки на участие в конкурсе этого года, на запись аудиокниги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Авторы произведений сами исполнят свои труды. Их голос будет записан и добавлен в общую аудиокнигу, которую опубликуют в открытых источниках – это поможет авторам найти свою аудиторию, отметили в центре.

Запись пройдёт в мини-студии звукозаписи молодёжного центра Пскова на улице Максима Горького, 15. Её будут проводить дважды: с 31 октября по 3 ноября и с 7 ноября по 11 ноября.

По итогам конкурса участники также получают на память печатные сборники, в которые внесли их произведения.