Культура

Псковский музей-заповедник провел занятия для школьников в преддверии Дня памяти жителей сожженных деревень

Несколько занятий для учащихся школ Пскова провел музей-заповедник в преддверии Дня памяти жителей сожженных деревень. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В ходе занятий детям рассказали о преступлениях, которые совершали немецко-фашистские захватчики на территории региона.

«За годы Великой Отечественной войны в Псковской области было сожжено более пяти тысяч деревень, в том числе вместе с жителями. Сегодня мы говорим об этой ужасной трагедии на примере различных деревень Псковщины, и, я надеюсь, что эта памятная дата останется в календаре Псковской области навсегда», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Одно из занятий провел Валерий Яковлев – историк и соавтор повести «Была деревня Красуха». Он рассказал о том, как проходил процесс сбора материалов для этой книги. Все началось в 1966 году, когда по его инициативе на базе порховской школы №2 был создан поисковый отряд «Красные следопыты №7». В течение трех лет ребята занимались сбором сведений об истории деревни Красуха и о жителях деревни, которые были заживо сожжены 27 ноября 1943 года. Собранный материал лег в основу документальной повести, написанной впоследствии Валерием Яковлевым совместно с архитектором-реставратором Игорем Лагуниным.

«Сегодня я пришел к ребятам, чтобы рассказать им об этих ужасных событиях, показать фотографии, которые у меня есть, письма и документы, которые у меня есть. Чтобы они знали и помнили, потому что молодое поколение должно знать и чтить память погибших в годы Великой Отечественной войны», – рассказал Валерий Яковлев.

Среди ребят, посетивших музей-заповедник, был отряд из военно-патриотического центра «Патриот». Ребята пришли, чтобы узнать об истории деревни Красуха, трагической судьбе ее жителей и почтить их память. Воспитанники центра услышали рассказ, увидели часть писем и фотографий, собранных «Красными следопытами №7».

«Я считаю, что важно проводить такие занятия, потому что они помогают знать о деревнях, которые были сожжены, и чтить память погибших в них жителей. Если мы не знаем свою историю, мы можем допустить те же самые ошибки, что были допущены ранее. Хотелось бы, чтобы такого, о чем нам сегодня рассказывали, больше никогда не произошло», – поделился Адриан Джумадиль, воспитанник центра «Патриот».

Напомним, региональный закон «О Дне памяти жителей сожжённых деревень» учредили на сессии Псковского областного Собрания 29 сентября.