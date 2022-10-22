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Культура

Путешествие из Пскова в... Псков: в Доме Беклешова открылась выставка художника Сергея Руднева

23.10.2022 20:01|ПсковКомментариев: 0

Жили-были кот да кошка, 
Псков им виден из окошка:
Церковь свечкой, дождь над речкой,
Ангел млечный, дом с крылечком.
И над этой красотою все луна молчала.
Ох и сказка хороша, начинай сначала…

Чудо-юдо Псковский кот. Художник Сергей Руднев

Город наш такой: кружит голову, как в детстве карусель. Сколько ни гуляй по нему, все мало. Вот и выставка художника Сергея Руднева, открывшаяся вчера в Доме Беклешова (он же - Центр туризма и творческих индустрий Пскова), - такая же. Два зала, около 30 картин: ходишь справа-налево, слева-направо, совсем как пушкинский кот. Останавливаешься, всматриваешься, и снова наматываешь круги. А все потому, что главный герой новой выставки - Псков. 

Из простых линий, акварельных пятен, обрывков бумаги, вырезанных форм и фигурок, ажурных узоров рождается целый мир («когда б вы знали, из какого сора...»). Мозаичный, местами причудливо-кукольный. Но вместе с тем по-детски удивленный, чистый и целостный.

Здесь все рядом и все на своем месте - так, как и было придумано когда-то. Вот летит на ледянке с Васильевской горки мальчишка. Здесь же - выгуливает собак пскович, недовольный морозом выдыхает вместе с паром простуженное «бррр». Горят окошки в храме, над которым сыплются то ли снежинки, то ли звезды. И, конечно же, сидит на дереве галка - как без нее в Детском парке? Всего одна картина, но очень характерная для этой экспозиции. Классический псковский сюжет и пейзаж, знакомый в каждой детали, но увиденный как будто в первый раз - так смотрят влюбленные. 

Тем интереснее этот взгляд, что псковские по духу картины созданы не псковичом. Сергей Руднев родом из Санкт-Петербурга. В детстве он вообще не планировал быть художником - хотел стать врачом. Но в династии художников, видимо, выбора у него особо не было. Закончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица (она же «Муха»), занимался графикой, живописью, сделал себе имя (его работы разошлись по всему свету), в какой-то момент переехал с семьей в Псковскую область. Теперь живет на хуторе и творит. А с недавних пор еще и выставляется. 

Правда, первые две экспозиции пришлись на ковидные времена - не все смогли их посетить. Впрочем, художник нашел способ преодолеть дистанцию и ограничения, активно проявив себя в псковских соцсетях. Многие и на выставку пришли, не будучи знакомыми с ним лично. Спрашивали: «А где Сергей?». И безошибочно угадывали сами. Потому что он копия своих картин. Или картины — его копия. Смотря как посмотреть.

Чем привлекли картины Сергея Руднева псковичей? Известно же, как настороженно, если не сказать сурово мы встречаем приезжих. Рискну предположить, что этот художник «взял» своей искренностью, талантом в сочетании с декоративностью. «Меня часто спрашивают, как можно определить мой стиль, - рассказывал художник на открытии выставки. - Вроде не реализм. Смешение декоративности, цветов, архитектуры. Сложно определить... Что есть на душе, то и идет. А как идет - порой сам не знаю». 

Эмоциональность и декоративность, романтизм с налетом иронии, приверженность красоте и гармонии, тяготение к условному сказочному миру, театрализацию обыденности, линеарность - эти характерные стилевые особенности Сергей Руднев наследует у «мирискусников» - художественного объединения Серебряного века. «Я окунаю зрителя в мир грез, фантазий и воспоминаний, где реальные события преломляются сквозь призму чувств и эмоций, - объяснял он в одном из разговоров с журналистами. - Отсюда и сказочность, ведь в душе мы все дети, а родом - из деревни». Это как если бы «Заповедник» Довлатова проиллюстрировал Иван Билибин.

Псковичи по достоинству оценили работы Сергея Руднева (в первом зале в основном графика, во втором - масло и темпера). 22 октября, в день открытия выставки, в книге отзывов Дома Беклешова появились воодушевленные комментарии: «завораживающая атмосфера», «все картины Пскова оставляют чувство, что автор видит другое измерение Пскова - невидимое, но более реальное», «солнечное, доброе, светлое, сказочное, самобытное - то что нам сейчас нужно. Спасибо, очень вдохновенно. Окунулась в детство», «будто побывала в сказке. Это замууурчательно». И детскими печатными буквами: «ХОРОШЕ КОРТЕИНЫ».

Оценили творчество Сергея Руднева и в Псковском отделении Союза художников. «Замечательно, что такие ребята приезжают к нам, - заметил на открытии выставки представитель организации. - К сожалению, их становится все меньше: были выпуски, когда из "Мухи" приезжало по 5-6 человек одновременно. Надеюсь, у Пскова есть художественное будущее. Работы замечательные, потенциал у Сергея большой». 

Псков Сергея Руднева похож на чудесную винтажную елочную игрушку: шелестит мишура на елке, на стеклах мерцают ледяные узоры, в воздухе разливается музыка из «Щелкунчика», и все в доме ждут волшебства. Выставка художника продолжится до 16 ноября. Посетить ее может любой желающий. Вход - 100 рублей. Следите за новостями Дома Беклешова - у Сергея Руднева есть планы провести мастер-классы для жителей города. А значит, возможность создать сказку при участии опытного мастера-сказочника будет у каждого из нас.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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