Культура

Только в одном кинотеатре Пскова показывают снятый в регионе фильм «Плакать нельзя»

В прокат вышел фильм «Плакать нельзя» (16+), съемки которого проходили, в том числе, в Псковской области. На широкие экраны лента попала в начале текущей прокатной недели, в четверг, 20 октября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, картину удалось обнаружить только в расписании кинотеатра «Мираж». В афише других кинотеатров Пскова и Великих Лук, а также кинозалов в районах она не значится.

До конца недели «Мираж» отвел на «Плакать нельзя» один сеанс в день с началом в 16:05. Продолжительность картины — 2 часа 5 минут. Жанрами ленты заявлены триллер и драма. Билеты доступны к покупке по «Пушкинской карте».

«Татьяна – русская эмигрантка в Скандинавии – отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребёнка она оказывается в тупике: по законам "новой" ювенальной юстиции, ее сын является собственностью государства», - сказано в описании картины.

В числе исполнителей главных ролей уроженка Псковской области Светлана Чуйкина и представитель прославленной актерской династии Иван Янковский.

Часть съемок проходила в Псковской области. В феврале 2021 года губернатор Михаил Ведерников посетил съемочную площадку в Гдовском районе. Во время визита главы региона генеральный продюсер картины Вадим Быркин отметил: «В Псковской области нам работать очень комфортно. Мы и не сомневались, что так будет, что будем приняты с большим радушием». Тогда же прозвучала информация о том, что главная героиня, по сюжету фильма — уроженка Пскова.

Летом того же года на кинофестивале «Западные ворота» состоялась презентация фильма. В июне нынешнего года Михаил Ведерников сообщил, что «Плакать нельзя» будет первым проектом, который после получения прокатного удостоверения сможет претендовать на рибейт — возмещение из областного бюджета части затрат, понесенных съемочной группой во время пребывания в области.

Создатели ленты планируют до конца года распространить на стриминговых платформах ее четырехсерийный вариант, а позже выпустить мини-сериал в телеэфир.