Культура

Губернатор Псковской области посетил съемочную площадку фильма «Плакать нельзя!»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил сегодня, 13 февраля, съемочную площадку полнометражного художественного фильма, психологического триллера «Плакать нельзя!». Она развернулась на берегу одного из озер в Гдовском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Губернатора на площадке встретил генеральный продюсер проекта Вадим Быркин («Балканский рубеж», «Ярослав. Тысячу лет назад» и др.), который показал, как организован съемочный процесс. Он рассказал, что большая часть материала уже отснята, прошли съемки на Псковском озере, в городских локациях, в том числе и трюковые сцены.

«В Псковской области нам работать очень комфортно. Мы и не сомневались, что так будет, что будем приняты с большим радушием», - заметил генеральный продюсер. Работа над кинокартиной продолжится в Калининграде, Москве и в одной из стран Скандинавии.

Вадим Быркин обратил внимание, что это будет фильм, рассказывающий о противостоянии человека и общества, когда тот остается в одиночестве, но находит помощь и обретает в себе скрытые резервы. «Это кинокартина о любви, базовых принципах человеческой жизни и ценностях, без которых нельзя существовать. Когда вокруг все рушится, только это и спасает», - заметил он.

Михаил Ведерников прошел по площадке, понаблюдал за работой группы, которая вела съемки одной из киносцен на берегу озера, пообщался с режиссером Натальей Назаровой и оператором-постановщиком Олегом Лукичевым. Глава региона также побеседовал с актерами Светланой Чуйкиной и Иваном Янковским, которые рассказали о том, как идет работа над фильмом, и о том, в каких локациях им приходилось сниматься раньше.

Своими впечатлениями от съемочного процесса поделился и исполнитель главной детской роли -десятилетний Володя Левченко. Это его первая большая роль. Мальчик рассказал, что на съемках фильма он уже совершил свой первый каскадерский трюк и научился управлять ездовыми собаками.

Напомним, сценарий фильма создан на основе реальных историй, связанных с конкретными человеческими судьбами. В фильме рассказывается о судьбе русской женщины из Пскова, которая с ребенком эмигрировала в одну из скандинавских стран. По законам этой страны ребенок автоматически становится собственностью государства. В связи с этим героям придется столкнуться с различными проблемами ювенальной юстиции.

Режиссер фильма - Наталья Назарова является обладателем различных кинонаград. В картине снимаются Светлана Чуйкина («Нина», «Бригада», «Балканский рубеж» и др.), Иван Янковский («Текст», «Огонь», «Союз спасения» и др.), Дирк Мартенс (Германия - российские киноленты «Матч», «Собибор» и др.), Катарина Шпиринг (Германия - «Вольная грамота», «Вечный отпуск» и др.) и ряд других российских и зарубежных актеров.

Кинолента создается кинокомпанией Nota Bene Film Group при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В широкий показ фильм планируется выпустить в конце 2021 года - первой половине 2022 года.