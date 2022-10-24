Культура

Выставка «Клады великих потрясений» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первую выставку Псковского музея-заповедника «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» представили в Поганкиных палатах в Пскове сегодня, 24 октября.

В период с 2000 по 2016 годы в Пскове обнаружили три клада. Самый выдающийся нашли в 2016-м - 5640 предметов. В экспозиции представлено менее 7% найденного. Сотрудникам Псковского музея-заповедника удалось установить хозяина богатейшего клада – Александра Хвоинского, губернского секретаря, члена Псковского археологического общества. В составе клада 2016 года, помимо нумизматического собрания и других предметов коллекционирования, выделяется группа ценных вещей, которые были семейными и личными реликвиями людей, спрятавших этот комплекс.

Подробнее о выставке «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи», которая начнет работу 26 октября, в фоторепортаже Александра Елисеева.