Культура

К 55-летию художественной школы в Пскове открылась выставка «Рисуют дети»

Выставка «Рисуют дети» открылась в Пскове к 55-летию Детской художественной школы. На ней представлены около 300 работ более чем 200 авторов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Живопись, графика, станковая композиция, глиняная игрушка, декоративно-прикладное творчество, компьютерная графика… В экспозиции собраны произведения талантливых детей, от юных воспитанников до выпускников школы за последние 5 лет», - рассказал Борис Елкин.

Увидеть работы можно до 20 ноября в часы работы выставочного зала на улице Ленина, 1.

«Пользуясь случаем, поздравляю школу с юбилеем и Международным днем художника, который отмечают сегодня. Желаю педагогам и их воспитанникам продолжать развивать своё мастерство, находить вдохновение в окружающем мире, открывать для себя новые горизонты и доносить до людей прекрасное!» - добавил сити-менеджер.