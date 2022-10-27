Культура

Псковский молодёжный центр приглашает музыкантов поучаствовать в создании аудиокниги

Псковский городской молодёжный центр приглашает местных музыкантов принять участие в создании музыкального сопровождения для аудиокниг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном молодежном центре.

Аудиокнига будет записана в рамках XII конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница».

«Требуется только инструментальная музыка без слов – она должна будет начинать и завершать будущую книгу», – рассказали в центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Прислать свои мелодии и узнать подробности можно, написав по адресу.