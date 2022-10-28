Культура

Псковский ансамбль «Сказ» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса «Многоликая Россия»

Ансамбль «Сказ» привез диплом лауреата 4-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Многоликая Россия». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото, видео: Теlegram-канал Борис Елкин

Фестиваль проходит в рамках Года культурного наследия. На декаде народной музыки в Твери собрались коллективы из Пскова, Кемерова, Белгорода, Твери, Крыма, Адыгеи, Дагестана, Бурятии, Карелии, Москвы. Все они показали игру на национальных инструментах.

«Псковичи традиционно играли на балалайках, домрах и баянах. А чтобы показать Псковский край, ввели в оркестр гусли. Ансамбль исполнил музыку своего основателя Виталия Румянцева в современной аранжировке и покорил сердца зрителей и профессионального жюри», – написал Борис Елкин.

Гала-концерт состоялся в Твери неслучайно. Город Бежецк Тверской области – родина балалаечника-виртуоза, организатора первого оркестра русских народных инструментов Василия Андреева. Финальным аккордом фестиваля стала песня «Светит месяц» в музыкальной обработке Андреева в исполнении сводного оркестра.