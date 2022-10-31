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Культура

Андрей Буянов о пути псковича в мир большого кино

31.10.2022 14:20|ПсковКомментариев: 0

Андрей Буянов жил и творил в Пскове, снимал короткометражные фильмы, делал авторские передачи в СМИ, эпатировал общественность ростом и красными волосами, а потом уехал в Санкт-Петербург. И стал профессиональным режиссером. Взял награды на всероссийских и международных фестивалях «Золотой  теленок», «Фундук», «Взлёт», «Грач», «Киносфера», «Stop, снято» и других. Коллеги по съемочной площадке называют его перспективным создателем кино, начинающие актеры мечтают успешно стартовать, участвуя в его работах.

Но с Псковом расставаться не планирует. В октябре он приехал в город вместе со съемочной командой приквела сериала «Условный мент» в качестве звукооператора проекта. В перерывах между съемками мы поговорили с Андреем Буяновым о его творческом пути, преимуществах большого роста для сферы кинопроизводства и перспективах российской индустрии фильмов.

 

– Андрей, в Пскове ты вел бурную деятельность: параллельно учился в колледже искусств, был корреспондентом и оператором Псковской Ленты Новостей, основателем и руководителем ТВ ПсковГУ, творческой студии «WТ», преподавал, снимал короткометражные фильмы с участием актеров нашего драмтеатра – как ты все успевал?

– Мне было неинтересно сидеть на диване, хотелось какого-то движа. Собственно, когда создавал студенческое телевидение, я делал его из соображения окружить себя единомышленниками, которым также будет интересно снимать, писать сценарии, монтировать, делать кино. Это было очень смешно: я учился в колледже искусств и преподавал в универе. Благо в колледже у меня было свободное посещение, так как я работал по специальности, появлялся там только на сессии. А так весь день работал в ПЛН, после работы ехал на студенческое телевидение, там проводил весь вечер. Потом ехал домой и там что-то планировал, монтировал. Вот так мои дни проходили в Пскове.

– Выжимал из Пскова все, что можно?

– Ну, я выжимал не из Пскова, а из себя.

– Сколько лет ты себя идентифицируешь как режиссер?

– Режиссер ты столько времени, сколько себя им считаешь. Думаю, что режиссером я стал, когда мне в детстве в руки попал мобильный телефон с камерой в первый раз, и я понял, что могу создавать какую-то реальность. И показывать ее другим людям. Я начал разыгрывать сценки с детскими игрушками, снимать и монтировать через MMS, так можно было наложить текст на видео и получались титры. Помню, что однажды с мамой прилетели с курорта, вышли из аэропорта в Москве, а там прям у выхода стояли рельсы, на них тележка, оператор с камерой, люди бегали. И я просто залип. При этом даже не понимал, что именно меня впечатлило, наверное, сама атмосфера.

– Ты покинул Псков. Как ты на это решился, как тебя встретил Питер?

– Я поехал поступать в Санкт-Петербургский Государственный институт культуры на специальность режиссера кино. Здесь у меня было все: работа, машина, квартира. Я уволился. Все сдал, продал. И уехал в Питер, где начал все с нуля — меня там не знал никто. Это был очень мощный выброс из зоны комфорта. Мне было около 25 лет. Я до конца не осознавал авантюру, в которую пускаюсь, но мне нравится делать что-то такое веселое. Прошел вступительные испытания, взял второе из трех бюджетных мест на специальность.

– Чем ты сейчас занимаешься?

– Я закончил универ, получил пятерку за дипломное кино «На ощупь» с заслуженной артисткой России Галиной Бокашевской в главной роли. Сейчас работаю на звуке в проекте для «Пятого канала». 

– Даёт ли преимущества твой рост как режиссеру? И сколько он в сантиметрах?

– 202 сантиметра. Благодаря росту люди подсознательно воспринимают меня как лидера. На съемочной площадке они сразу понимают, кто режиссер. Когда я в Пскове делал передачу «ОГО!» на ПЛН, я ходил с красными волосами. Это классный запоминающийся образ: рост и красная голова.

 

– С какими трудностями сталкиваются молодые режиссёры? Или не сталкиваются, все идет гладко?

– Трудность одна. Как и большинство выпускников университета ты заканчиваешь обучение и становишься никому не нужен. Нет какой-то проторенной дорожки: мол, для того чтобы стать успешным режиссером, нужно сделать то и это. Нет, все режиссеры делали себе имя по-разному. Каких-то гарантий успеха нет. Я выпустился и сейчас пытаюсь попасть в большое кино. Если до этого я сам все режиссировал и продюсировал, то сейчас мне хочется, чтобы была большая команда, чтобы можно было комфортно работать.

Сейчас я работаю на звуке в сериале для «Пятого канала» и вижу кухню такого масштабного производства изнутри. Приходит понимание того, что этот процесс еще сложнее. Собираются люди с большими амбициями, у каждого свой взгляд на кинопроизводство. Каждый по-своему прав. Поскольку кино — это бизнес, здесь замешаны большие деньги, здесь больше негативных моментов, нежели я для себе представлял. Но это нужно принять и двигаться вперед.

– Сделать имя в России нелегко?

– Меня утешает мысль, что если бы это было легко, все бы это сделали. А кинематограф — это довольно закрытая сфера, просто так с улицы туда не попадешь. Там есть люди с именами, в ряды которых пробиться сложно. Сейчас я ищу продюсера, который бы помог мне попасть в большой проект.

Раньше у меня спрашивали, мол, когда будешь снимать полный метр? Я смеялся, ведь это такие масштабы. Сейчас я понимаю, что это однажды произойдет. Вопрос только один: когда? В кино все-таки успех — это большая доля везения или случая. Каким бы талантливым интересным и классным ты не был, важен случай — оказаться вовремя в нужном месте, с нужными людьми, чтобы тебя увидели и заметили. В первую очередь это трудолюбие. Если ты будешь сидеть на диване, продюсеры с мешком денег к тебе не придут. И здесь очень важно не падать духом. Вспоминаю сейчас интервью Наоми Уотс, которая покоряла Голливуд, что у нее долго не получалось. И у нее спросили: был ли какой-то план «б»? Она ответила: «Если бы у меня был план "б", я бы им и занималась». Теперь она стала актрисой, которую знает весь мир.

Я гонюсь не за славой, важно делать то, что нравится и получать от этого удовольствие. И чтобы другие люди получали удовольствие. Хочется в наш мир принести как можно больше света и добра.

– Какое кино ты бы хотел снимать?

– Которое дарит надежду. Делать кино, после просмотра которого ты выходишь из зала с другими мыслями, чтобы внутри что-то щелкнуло. Комедии мне тоже нравятся, особенно черные. Но больше всего мне нравится драма. Когда случается простая человеческая понятная ситуация, внутренние переживания. Мне очень близко направление «новая искренность». Это некий способ познать мир. Режиссура — в первую очередь изучение мира. Ты создаешь ситуации, моделируешь, предполагаешь, берешь их из личного опыта.

– Как режиссёр какие можешь обозначить тенденции в сфере кинопроизводства?

– Я вижу, что сейчас преобладают стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры. Очень много платформ снимают веб-сериалы, короткие, полные метры, чтобы их можно было смотреть у себя на компьютере дома. Это классно, но мне бы хотелось, чтобы мое кино смотрели в темном зале на большом экране полтора часа, не отрываясь на поп-корн. Мне бы хотелось делать что-то не под поп-корн, а то, что западет глубоко в душу, чтобы хотя бы какое-то время оно оставалось в человеке. Мне интересно, как человек переживает трагедию, как он радуется, к чему он стремится.

– Какие режиссёры тебе нравятся, какое кино ты любишь?

– У меня есть тройка любимых режиссеров. На первом месте, конечно, Алехандро Иньяриту и его «21 грамм» - фильм, который я пересматривал очень много раз и показывал в киноклубах, которые проводил в том числе в Пскове. Второй - Баз Лурман с «Великим Гэтсби» и «Мулен Руж». Это удивительно: он берет современную музыку и помещает в историческую эпоху. Третий - «Стена» Алана Паркера на музыку Pink Floyd. Также отмечу Паоло Соррентино с «Лорой».

– Должен ли каждый режиссер иметь стиль съёмки? Ты уже нашел свой стиль?

– Есть вещи, которые мне нравятся в операторских и драматургических решениях. Несколько лет назад я задавался этим вопросом: у всех есть свой режиссерский стиль, а какой у меня? Чтобы понять какую-то систему, необходимо выйти за ее пределы.

– Ты периодически возвращаешься в Псков то со съёмочной командой, то привозишь артистов на премьеры фильмов, – что это? Родина не отпускает?

– Город развивается, жизнь кипит. Нет такого, что я приезжаю в какую-то провинцию. Я приезжаю в уютный городок, где спокойно, хорошо, где с каждым днем становится все лучше и лучше. Я люблю кино, и мне хочется, чтобы у меня дома в Пскове оно было. Поэтому когда появился фестиваль «Киномания», я его всячески поддерживал, помогал развивать. Сейчас тоже стараюсь. Когда я увидел фильм «Межсезонье», подумал, что было бы здорово его привезти. В моей голове есть идея сделать в Пскове киностудию. Было бы круто. И когда-нибудь это точно произойдет.

Беседовала Мария Королёва

Фотографии из личного архива Андрея Буянова

Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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