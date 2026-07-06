 
Культура

В Пскове состоится квартирник музыканта и художника Ильи Артемьева

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10 июля в 17:00 центральная городская библиотека имени Юрия Тынянова приглашает всех желающих на квартирник псковского музыканта и художника Ильи Артемьева «Лето это», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова

В это вечер будут исполнены композиции на стихи Евгении Тидеман из Петербурга – «Земляника», «Паромщик» и другие, а также на стихи поэта Евгения Шешолина из книги «Измарагд со дна Великой».

«Мне нравится камерный формат квартирника, так как в нём создаётся особый домашний уют, а также есть возможность поделиться свежими произведениями со зрителями и поговорить с ними напрямую по душам», - поделился музыкант.

Илья Артемьев окончил отделение декоративно - прикладного творчества Псковского областного колледжа искусств. По окончании учебы работал в псковской художественной галерее «Герцена, 6». Был оформителем бара «Миллениум» на Октябрьском проспекте. Создавал художественный дизайн автомобилей в технике аэрография.

В 2022 году выступил художником - иллюстратором к очеркам начинающей писательницы D:DIANA «Сцены из английской жизни в тридцати комнатах care home». Сегодня увлечённо работает в разных графических техниках и пишет музыку.

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