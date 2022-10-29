Культура

От тайн дамской сумочки пушкинских времён до вертограда XXI века: «Ночь искусств» в «Михайловском»

В рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», тема которой на этот раз — «Наши традиции», Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает вспомнить о некоторых традициях русского дворянства пушкинского времени. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь пойдёт, например, о традициях домашних музыкальных салонов.

Б. Г. Биргер. Пушкин в Тригорском (1956). Из фондов музея-заповедника.

«Камерный концерт, который включили в афишу акции, будет дан силами псковских музыкантов. В исполнении Марины Мариненко (сопрано), Эдуарда Банько (тенор) и Ивана Колбашова (фортепиано) прозвучат песни и романсы на стихи Пушкина — и популярные, и те, что пока ещё не на слуху у наших меломанов». Вниманию публики, уточнила Наталья Виноградова, будут предложены как пьесы, написанные современниками поэта (Александр Верстовский, Александр Варламов, Михаил Глинка, проч.), так и опусы, сочинённые в наши дни. Среди последних, к примеру, романсы псковички Татьяны Лаптевой «Желание» и «Вертоград», — рассказала Наталья Виноградова, руководитель службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника.

Концерт «Музыкальная пушкиниана» будет дан 4 ноября. Место его проведения — выставочный зал, где сейчас развёрнута выставка «Мода, престол которой в Париже…». Гостей на вечер ждут к 20:00.

За час до этого, к 19:00, жителей и гостей Пушкиногорья приглашают на музейное занятие «Прелестные мелочи», которое также проведут в интерьерах новой выставки. По ходу необычного «урока» потенциальных светских дам и кавалеров научат, например, составлять тайные послания на «языке веера» — такие в пушкинское время «отправляли» друг дружке участники бальных съездов. А ещё участники занятия узнают, что в позапрошлом столетии светские красавицы хранили в своих крошечных сумочках, как выглядели мужские и дамские табакерки и многое-многое другое. Сами сумочки, табакерки, веера и многое-многое другое можно будет хорошенько разглядеть в ходе экскурсии по выставке, которая также станет составной частью этого пункта программы нынешней «Ночи искусств» в «Михайловском».