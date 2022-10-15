Культура

«Модную выставку» открыли в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыта для посетителей выставка «Мода, престол которой в Париже…». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, новая экспозиция — совместный проект Пушкинского заповедника и Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова «Тарханы» (Пензенская область).

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Выставка очень богата. В неё вошло более 250 «гостевых» экспонатов и более 60 предметов из фондов «Михайловского». Среди них — произведения ювелирного искусства, коллекция вееров, перчатки и бальные туфельки, кружева и вышивки для украшения нарядов, флаконы для духов, дамские альбомы и многие другие изящные вещицы дворянского быта первой половины — середины XIX столетия. Дополняют предметный ряд многочисленные иллюстрации из журналов этого времени, например, — цветные литографии с парижскими модами начала 1860-х годов, что не случайно: в ту эпоху законодателем моды в России была именно Франция. «Журналы без модных страничек продавались хуже, чем те, в которых публиковали изображения нарядов. Светские львицы изучали новые веяния с особым пристрастием», — комментируют в музее.

Брошь-севинье, XIX век. Из фондов «Михайловское»

«Даже для того, чтобы просто рассмотреть все эти великолепные мелочи, составлявшие счастье модников и модниц во времена Пушкина и Лермонтова, современному зрителю понадобится много времени, — отметили в «Михайловском». — Более того, назначение многих предметов, представленных здесь, далеко не очевидно сегодняшнему человеку».

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В музее также отметили, что среди первых посетителей «Моды, престол которой в Париже…» были участники фестиваля «Мой Пушкин», который сегодня завершает свою работу в Святогорье.

Планируется, что экспозиция, подготовленная по материалам коллекций из пушкиногорского и пензенского музеев, будет работать в «Михайловском» до 10 февраля будущего года. Развёрнута она в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).