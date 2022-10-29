Культура

Михаил Мишустин утвердил план мероприятий к 225-летию Пушкина

Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, соответствующее распоряжение сегодня, 30 октября, подписал председатель Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном портале правительства.

Фёдор Помелов. Поздняя осень в Петровском (2011). Из фондов музея-заповедника

План включает в себя реализацию общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев, создание научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», выпуск памятной почтовой марки и другие мероприятия, — всего более 80 пунктов. Среди них — реставрация усадьбы Ганнибалов и подготовка новой экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в Псковской области.

«Утверждение плана юбилейных мероприятий позволит исполнить указ Президента России о праздновании 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина» — сообщается на официальном сайте Правительства. Бóльшая часть задач запланирована на юбилейный 2024 год.