Культура

Колумнист ПЛН Дина Дабришюте возглавила Совет молодых литераторов региона

Колумнист ПЛН и поэтесса Дина Дабришюте возглавила созданный в Псковской области Совет молодых литераторов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

28 октября состоялось заседание правления Союза писателей. В ходе заседания определили, что торжественный вечер, посвященный 55-летию писательской организации состоится 24 декабря в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, создана рабочая группа по подготовке к празднику.

Правление утвердило поэта Дину Дабришюте в должности руководителя Совета молодых литераторов. Также утвердили положение о Совете молодых литераторов и план работы Совета молодых литераторов на 2023 год.