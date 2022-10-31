Культура

Новгородское кружево представили в Псковском музее-заповеднике

Выставка «Мысы, носы, фестоны», на которой представлены экспонаты из фондов Новгородского музея-заповедника, начала работу в Палатах Постникова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Как отметили специалисты, экспозицию посвятили самой ювелирной и сложной работе швейных мастеров – кружеву.

Псковичи и гости города смогут увидеть лучшие экспонаты из фондов Новгородского музея-заповедника. Среди них – золотное кружево XVII–XVIII века, поступившее из Софийского собора, салфетки, носовые платки, предметы одежды и интерьера, полотенца, головные уборы и куклы, украшенные вязаным и плетеным кружевом. Большую часть коллекции собрали сотрудники Новгородского музея-заповедника во время этнографических экспедиций, а некоторые предметы поступили из Софийского собора.

«В свое время в Новгородской губернии было три основных центра плетеного кружева. Этим промыслом славились мастерицы Белозерского, Кирилловского и Крестецкого уездов. Почитательницы "женского задумленьица" прорабатывали не только композицию будущего узора, но и внимательно относились к деталям – следили, чтобы чехол подушки, на которой работали, всегда оставался чистым, а коклюшки, специальные палочки для плетения кружев, весело постукивали», – добавили специалисты.

Выставка работает во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).