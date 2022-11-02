Культура

Большой этнографический диктант стартовал в Пскове

В преддверии Дня народного единства в России стартовала 7-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие продлится до 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Жители региона могут написаться диктант онлайн на сайте или офлайн на одной из предоставленных площадок.

Каждый день места проведения очного формата акции будут меняться. Сегодня диктант можно написать в деревне-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района.

Проверить знания в области этнографии 4 ноября предлагают на территории музея истории в городе Печоры по адресу: улица Международная, дом 6. В остальные дни акции площадки будут организованы в Пскове: 5 ноября - в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, дом 2.

Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов. В 2022 году в перечне заданий сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Результаты подведут ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

Большой этнографический диктант - просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.