Культура

Стала известна программа фестиваля «Пушкин и...»

Стала известна программа Первого фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...», который пройдёт в Псковской области с 17 по 20 ноября. Её озвучил директор государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псков

17 ноября с 11:00 до 12:30 на площади Ленина, 2 (ПсковГУ) режиссёр, сценарист, художник-постановщик мультипликационного кино Алексей Дёмин проведет творческую встречу и показ фильма. В это же время на улице Василия Шуйского, 2 (ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова) режиссёр, сценарист, художник-постановщик мультипликационного кино Дмитрий Геллер также проведёт творческую встречу и показ фильма.

19 ноября на улице Профсоюзной, 2 (ПОУНБ имени В. Я. Курбатова) и на Октябрьском проспекте, 7а (библиотека имени В. А. Каверина) псковичей ждет насыщенная программа: встречи с литератором Екатериной Варкан, актёром Николаем Романовым, режиссёром Игорем Черницким, писателями Мариной Москвиной и Борисом Евсеевым, Анной Игнатовой и Анной Хрусталёвой.

Остров

На Пригородной улице, 12 (школа №7 имени В. Н. Пушкарева) 18 ноября с 10:00 до 11:00 пройдёт творческая встреча с писателем Анной Хрусталёвой, с 11:30 до 12:30 - с писателем Мариной Москвиной.

На улице Спартака, 7 (центральная районная библиотека) с 14:00 до 15:00 пройдёт встреча с детским писателем Анной Игнатовой. С 15:30 до 16:30 – писателем Борисом Евсеевым.

Опочка

На улице Коммунальной, 4а (гимназия имени А. Д. Петрова) 18 ноября с 10:00 до 11:00 пройдёт встреча с детским писателем Анной Игнатовой. С 11:30 до 12:30 – писателем Борисом Евсеевым.

На улице Коммунальной, 12 (районная библиотека имени А. С. Пушкина) с 14:00 до 15:00 – встреча с писателем Анной Хрусталёвой.

Новоржев

18 ноября с 18:00 до 19:30 состоится выступление артистов Николая Романова и Игоря Черницкого на улице Германа, 65 (Новоржевский РКСК).

Великие Луки

19 ноября с 12:00 до 14:00 на улице Малышева, 13 (Городской Дом культуры имени Ленина) режиссёр, сценарист, художник-постановщик мультипликационного кино Алексей Дёмин проведёт творческую встречу и показ анимационных фильмов.

Пушкинские Горы

Обширная программа фестиваля ждет жителей и гостей Пушкиногрья.

17 ноября в Научно-культурном центре в 15:00 пройдёт открытие книжной выставки, в 15:30 – открытие выставки эскизов и кукол художников-аниматоров.

С 16:00 до 17:00 пройдет торжественное открытие Первого фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...».

18 ноября в фойе большого зала НКЦ продолжат работу выставки, также с 12:00 до 15:00 предусмотрена ретроспективная программа. С 16:00 до 18:00 в малом зале НКЦ пройдёт конкурсная программа фильмов.

19 ноября в фойе большого зала НКЦ продолжат работу выставки. С 12:00 до 13:30 пройдёт церемония закрытия фестиваля.

Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей.