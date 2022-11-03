Культура

Выставка «Всеволодов Свет» открылась в Пскове

В Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза) состоялось открытие выставки «Всеволодов Свет», которая посвящена 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Петровича Смирнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

На мероприятии присутствовали заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника на научной работе Эльвира Королева, дочь Всеволода Смирнова Ирина Ларионова, оказавшая помощь в подготовке выставочного проекта, друзья, знакомые и коллеги Всеволода Смирнова, а также те люди, на которых он в той или иной мере оказал влияние.

«Работая над этой выставкой, мы, прежде всего, хотели рассказать о том, какой след и свет оставляет человек в жизни, как он меняет ее, как он меняет окружающих. И, конечно, самые большие изменения, которые происходят рядом с человеком, касаются его родных и близких. Эта выставка – своеобразный символ творческой семьи и взаимного служения друг другу», – подчеркнула Эльвира Королева.

Основу выставки составляют вещи из фондов Псковского музея-заповедника. В Палатах у Сокольей башни представлены акварели Всеволода Смирнова, а также работы в технике художественной ковки. Новыми для гостей станут материалы о военной судьбе Всеволода Смирнова, о его послевоенной жизни, учебе, семье и друзьях. Выставка позволит узнать, что повлияло на выбор своего творческого пути в искусстве.

«Я благодарна всем, кто работал над этой выставкой, кто пришел сегодня, и всем, кто помнит моего отца – Всеволода Петровича Смирнова. Для меня большая честь быть здесь. Видно, что люди вложили в организацию этой выставки свою душу, свою любовь и уважение. Благодаря этому выставка получилась такой теплой и камерной», – поделилась Ирина Ларионова.

Лейтмотивом выставки стала тема влияния, которое личность Всеволода Петровича оказала на его ближайшее окружение. Поэтому, кроме творческих работ Смирнова, представлены материалы о творчестве И.В. Ларионовой (дочери) и Д.В. Смирнова (сына), М.А. Ларионовой (внучки) и И. Ларионова (правнука).

Выставка «Всеволодов Свет» открыта для посещения в Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза) с 4 ноября. Стоимость: 250 руб./чел. – полный билет, 150 руб./чел. – льготный билет. Телефон для справок: +78112331390.