Культура

Фестиваль настольных игр «Синий кот» пройдёт в Пскове

XIII фестиваль настольных игр «Синий кот» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

На фестивале будут представлены как классические, так и совершенно новые игры разных издательств: «Победа», «Дорожные сети», «Бумажные кварталы», «Макроскоп», «Языколом», «Эволюция» и «Зельеварение», «Цитадели», «Fluxx», «Царь горы», «Зима пришла», «Корова 006», «Loonacy», «Псковская летопись» и многие другие.

«Если вы младше 16 лет, но безумно любите настолки - мы будем вам рады», - уточнили организаторы.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 14:00.