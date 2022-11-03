Культура

Великолукский краеведческий музей ищет советские экспонаты для создания новогодней выставки

Краеведческий музей Великих Лук ищет советские экспонаты для создания новогодней выставки. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: краеведческий музей Великих Лук

«Краеведческий музей приглашает жителей города принять участие в новогодней выставке. Требуются экспонаты советских времен, а именно: Деды Морозы, Снегурочки и другие новогодние фигуры. Все игрушки должны быть изготовлены до 1980 года. Музей гарантирует сохранность и возврат предоставленных экспонатов», - говорится в сообщении.



Все участники получат именные приглашения на два лица на открытие выставки, уточнили в учреждении.



Подробности можно получить по телефону: 8 (81153) 7-27-11.