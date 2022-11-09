Культура

О личных встречах с Вениамином Кавериным расскажет псковичам писатель

Открытая лекция Тамары Вересовой «Псковские адреса семьи Зильбер» пройдет в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

На лекции псковичам расскажут о талантливых представителях семьи Зильбер. Среди них:

известный учёный-микробиолог, посвятивший свою жизнь исследованиям рака – Лев Зильбер;

композитор, дирижер, автор-песенник и либреттист – Александр Ручьёв (имя при рождении – Александр Зильбер);

врач-гигиенист, исследователь, профессор – Давид Зильбер;

известный русский и советский писатель, драматург и сценарист, лауреат Сталинской премии второй степени – Вениамин Каверин (имя при рождении – Вениамин Зильбер).

Тамара Вересова расскажет о личных встречах с Вениамином Кавериным в 1986 - 1989 годах в Пскове и Переделкине.

Тамара Вересова - исследователь, писатель, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России, член совета Союза краеведов России, председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России.

Вход свободный, запись по телефону +7 (8112) 29-01-01. Адрес: дом Беклешова, улица Георгиевская, 4.