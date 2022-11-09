О личных встречах с Вениамином Кавериным расскажет псковичам писатель

Открытая лекция Тамары Вересовой «Псковские адреса семьи Зильбер» пройдет в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
На лекции псковичам расскажут о талантливых представителях семьи Зильбер. Среди них:
Тамара Вересова расскажет о личных встречах с Вениамином Кавериным в 1986 - 1989 годах в Пскове и Переделкине.
Тамара Вересова - исследователь, писатель, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России, член совета Союза краеведов России, председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России.
Вход свободный, запись по телефону +7 (8112) 29-01-01. Адрес: дом Беклешова, улица Георгиевская, 4.