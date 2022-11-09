Культура

Презентация книги о злодеяниях нацистов в концлагере «Саласпилс» прошла в Пскове

Документальная книга архивных свидетельств злодеяниях немецких нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны представлена в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Презентация издания «Саласпилс. Забытая история» состоялась в среду, 9 ноября, в псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова.

Книга повествует об истории самого большого концентрационного лагеря на территории Прибалтики, рассказывает о его работниках и пленных. Автор — латвийский историк-краевед, филолог и публицист Влад Богов.

«Это издание, безусловно, очень важно в деле гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранении памяти о тех, кто испытал на себе издевательства нацистов и навсегда остался в земле Саласпилса. Наша главная задача — сделать все возможное, чтобы сохранить и пронести через поколения историческую память и не допустить ее искажения. Уверена, книга "Саласпилс. Забытая история" не оставит равнодушными ни одного читателя и найдет отклик в сердцах жителей Псковской области», — отмечается в приветственном адресе первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Влад Богов, в свою очередь, выразил надежду, что «десятилетний труд над книгой позволит читателям познакомиться с новыми фрагментами истории 1941-1945 годов, не исследованных и не обнародованных ранее, а также сохранить достоверную память о прошлом».

В книге приведены имена около шести с половиной тысяч человек, прошедших через саласпилсский лагерь, их даты рождения и некоторые портретные фотографии. В списке идентифицированных пленных — порядка 200 имен псковичей. Статьи сопровождаются цитатами из воспоминаний узников, фотографиями, картами лагеря, а также выдержками из отчетов чрезвычайной республиканской комиссии и зарубежных архивов.