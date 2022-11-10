Культура

Псковская библиотека «Радуга» победила во всероссийском конкурсе «Золотая полка»

Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» заняла второе место среди городских библиотек в номинации «Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки» Всероссийского конкурса «Золотая полка», который Российская национальная библиотека проводит при поддержке Минкульта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Псковская городская библиотека

Год назад библиотека «Радуга» стала модельной. Она выиграла грант Минкульта и смогла обновить свои интерьеры и фонды. В частности, библиотека смогла выбрать в каталогах и приобрести 4397 новых печатных изданий. При этом сотрудники библиотеки так грамотно и творчески подошли к выбору новых книг, что в очередной раз были отмечены за свой профессионализм коллегами на самом высоком уровне, отметили в учреждении.

Как объяснила заведующий библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова, например, выяснилось, что из рейтинга ста лучших детских книг этого года, который был составлен Российской библиотекой, 73 книги уже вошли в фонд новой псковской детской экологической модельной библиотеки. Среди них 23 книги, которые недавно стали лауреатами всероссийских и международных премий.

На вопрос организаторов конкурса «Золотая полка», как библиотека «Радуга» продвигает новые книги, сотрудники учреждения рассказали про свои выставки, презентации, инсталляции, созданные интернет-ресурсы и про то, что в библиотеке действуют сразу два читательских объединения. В частности, клуб «Домовёнок», члены которого регулярно знакомятся с книгами необычных форматов. И клуб «Культурный код», который помогает подросткам развивать литературный вкус и творческое мышление.

Кроме того, сотрудники библиотеки «Радуга» активно продвигают книжные новинки в социальных сетях, создали там авторский паблик про современную литературу, регулярно проводят встречи с популярными писателями, организуют сетевые акции.

Эссе, которое они отправили на конкурс «Золотая полка» заканчивается так: «И в конце немного о грустном – в нашей библиотеке появились очереди… Очереди на популярные издания и на места на событийной площадке, очереди в зонах обслуживания и предварительная запись на некоторые мероприятия. Это еще одно доказательство того, что библиотеки таких форматов актуальны, вытребованы и необходимы, но еще – это очень большая ответственность. И мы будем очень стараться, чтобы каждый читатель нашел свою книгу и свое место в нашем обновленном пространстве».

Благодаря победе в этом конкурсе сотрудники Детской экологической библиотека «Радуга» смогут пройти бесплатное обучение по программе повышения квалификации «Современная детская литература» от Российской государственной детской библиотеки и получат коллекцию книг от партнеров конкурса.