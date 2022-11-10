Культура

В Санкт-Петербурге обсудили ход подготовки к юбилею Пушкина

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич сегодня, 10 ноября, принял участие в пленарном заседании, посвящённом подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Директор «Михайловского» Георгий Василевич выступает перед организаторами и участниками пленарного заседания в Санкт-Петербурге. Фото: Пушкинский заповедник.

Совещание проходило под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Его участники, в том числе и руководители всех пушкинских музеев страны, собрались в здании Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга на набережной реки Мойки. Речь на встрече шла не только об уже сделанном, но и о проектах, которые находятся в работе, равно и о том, к чему на местах только планируют приступить.

В «Михайловском» отметили, что процесс подготовки к юбилею поэта в 2024 году находится на особом контроле Министерства культуры Российской Федерации и лично главы ведомства Ольги Любимовой.