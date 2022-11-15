Культура

«Изорник» и «котечник»: псковичам предлагают проверить свои знания о Судной грамоте

Онлайн-викторина «Памятник русского права», посвящённая 625-летию «Псковской Судной грамоты», проходит в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке Пскова.

Викторина проводится с 14 по 26 ноября в группе «Азбука права. Библиотека. Псков» в социальной сети «ВКонтакте», ответить на вопросы можно по ссылке. Участникам викторины предлагают вспомнить, что такое вече, когда псковичи заключили «вечный мир» с новгородцами, кто такие «изорник» и «котечник», как псковичи использовали «пенязи» и что означало выражение «живут в одном хлебе».

Каждый участник викторины, ответивший на её 14 вопросов, получит именной электронный сертификат с указанием начисленных ему баллов. Жители Пскова смогут получить этот сертификат в печатном виде, если обратятся за ним в библиотеку на Конной.

«Псковская Судная грамота» – уникальный памятник княжеско-вечевого законодательства средневековой Руси. Грамота заслуженно занимает место в одном ряду с наиболее известными источниками права – «Русской правдой» и Судебником 1497 года. Ее юридические нормы оказали влияние на последующее развитие русского права.