Культура

Министр просвещения РФ: Псковская земля - колыбель русской культуры

Колыбелью русской культуры назвал псковскую землю министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей музыки «Музыка – универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка». Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, форум стартовал в Пскове 16 ноября и продлится до 18 ноября.

«Псковская земля - колыбель русской истории, христианства и культуры: здесь родилась княгиня Ольга, совершил свой подвиг князь Александр Невский, здесь расположен Псково-Печерский монастырь. Решающим фактором при выборе места для проведения нашего форума была организация более ста лет назад первого хорового праздника Борисом Трояновским. Кроме того, губернатор области Михаил Ведерников и митрополит Тихон делают очень многое для воспитания детей и поддержания традиционных ценностей в регионе. Мы незаслуженно редко говорим о таких предметах, как музыка, которые не входят в итоговую аттестацию. А ведь они необыкновенно важны для воспитания ребёнка», - обратился с приветственным словом к участникам форума Сергей Кравцов.

Он напомнил, что президент РФ подписал указ, определяющий основы государственной политики, скрепляющий нравственные идеалы, патриотизм, служение Отечеству, историческую память, преемственность поколений и единство народов России.

«Многое уже сделано: просветительские мероприятия, уроки "Разговоры о важном", институт советников директоров по воспитанию, еженедельное поднятие флага и исполнение гимна, в котором вы, учителя музыки, принимаете непосредственное участие. Мы создаём единое образовательное и воспитательное пространство, в котором могут находиться все дети, независимо от территориального или социального положения», - добавил министр просвещения.

Также с приветственным словом выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Наша земля богата своими выдающимися людьми. Здесь жили и творили Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Борис Трояновский, Вернон Дюк, Ольга Сергеева. Мы бережно храним их наследие, чтобы передать эти сокровища следующим поколениям. Во все времена музыка сопровождала жизнь людей, она даёт возможность глубоко понимать историю страны и дух времени, развивает чувство прекрасного. Это важный аспект в образовании школьников. Наш профессиональный форум, который проводится впервые, значимое тому подтверждение».

Он также добавил, что на мероприятие приехали более 300 учителей музыки со всей страны.

«Неслучайно форум проходит на псковской земле. В 1911 году по инициативе Псковского общества хорового пения здесь состоялся первый русский песенный праздник. Собиралось множество хоров, а их было действительного огромное количество. В каждом селе был церковный хор, пению также обучались в гимназиях, реальных и военных училищах. Праздник удалось восстановить в Псковской губернии совсем недавно. Ваше присутствие здесь необыкновенно важно», - отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и напомнил слова русского педагога Константина Ушинского о том, насколько важно для педагогического воспитания хоровое пение, также процитировал слова одного зарубежного хормейстера: «Идите в хоры и обретете гармонию».

Пение в хоре гораздо эффективнее воспитывает патриотические чувства, объединяет поколения соотечественников, чем заучивание лозунгов, резюмировал владыка.

Участников форума ждет насыщенная деловая программа. Центральным мероприятием станет пленарная сессия, посвященная духовно-нравственным основам музыкального образования и воспитания детей в современной школе. После чего работа продолжится на мастер-классах, а также по отдельным тематическим секциям. Отдельные секции будут посвящены методике проведения уроков музыки, особенностям применения дистанционных образовательных технологий, организации внеурочной деятельности и дополнительного образования, поиску новых форм и практик воспитательного потенциала музыки в школе. В результате обсуждения каждой секционной группой будут приняты решения в итоговую резолюцию форума.

На площадке форума развернется и книжная выставка сборников методической и нотной литературы. Российские педагоги также примут участие в различных культурных мероприятиях.

Всероссийский форум проводится с целью создания условий, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческую активность, профессиональный и карьерный рост учителей музыки.

Организаторами выступают Минпросвещения РФ и правительство Псковской области. Инициатором и идейным вдохновителем форума является митрополит Тихон (Шевкунов).