Культура

Выставка спасённых предметов открылась в музее-усадьбе Римского-Корсакова

В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше (Плюсский район) открылась мемориальная выставка предметов, спасенных во время трагедии в Любенске и отреставрированных сотрудниками музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В музее-усадьбе в Вечаше можно увидеть мемориальные предметы, которые сотрудникам удалось спасти во время пожара летом этого года. Несколько месяцев назад руководство Псковского музея-заповедника анонсировало эту выставку, которую ожидали многие посетители, продолжавшие приезжать в места, связанные с композитором. Стараниями реставраторов и сотрудников музея-усадьбы удалось в короткие сроки собрать экспозицию.

На выставке можно увидеть клавир «Золотой петушок» с автографом композитора, а также спасенную вишневую косточку, на которой написана молитва «Отче наш». Эту реликвию подарил Николаю Римскому-Корсакову один из оркестрантов Мариинского театра. Среди предметов можно выделить и карандаш с печатью Исаакиевского собора – подарок супруги композитора.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова уверена, что внимание посетителей привлечет удивительный портрет Николая Римского-Корсакова, написанный уже после его смерти в 1935 году. Позировал художнице Ухановой сын великого композитора Владимир, который был так похож на отца, что многие их даже называли братьями-близнецами. Впоследствии этот портрет был скопирован и сейчас он украшает экспозицию в Вечаше.

«Мы можем показать нашим посетителям вещи, которые ранее не были на хранении в нашем музее. Например, фортепиано фирмы "Беккер", которое имеет непосредственно отношение к семье композитора: им владела его внучка, а сын композитора нередко играл на нем. На выставке также представлены уникальные фотографии, на которых запечатлен быт и сцены из жизни семьи композитора. Но самое главное, что наша выставка "живая": по мере того, как реставраторы будут восстанавливать предметы, выставка будет обновляться и пополняться», - отметила Светлана Мельникова.

Буквально в день открытия выставки Светлана Мельникова привезла из Пскова два предмета, связанных с Римским-Корсаковым. Первый – это серебряный дорожный стаканчик с инициалами «Н.А.Р.К» 1885 года, который в 1989 году был передан музею Натальей Токмачевой – правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Штейнберг.

Второй предмет – плакетка или точнее изящная серебряная визитка прямоугольной формы, с загнутым краем и надписью: «Алина Андреевна Ястребцева. Память 9 мая 1895 года». Эту визитку вместе с букетом цветов подарила композитору на именины мать его биографа Василия Ясребцова. Плакетка хранилась в семье сына Римского-Корсакова – Владимира и передана в фонды музея внучкой композитора в 1994 году.